«Снежную бабу лепить тяжело, но глаз радуется»: снег задержится в московском регионе

В столичном регионе еще пять дней продержится зимняя погода. Температуры будут отрицательными, а снега станет немного больше. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик заметил, что минувшей ночью температура была в пределах -3…-5 градусов. Днем она останется в таком же диапазоне. Холодной обещает быть и ближайшая ночь: в Москве воздух остынет до -5…-7 градусов, в Подмосковье — до 10 градусов ниже нуля.

Днем, добавил Вильфанд, температура все-таки будет повышаться, дойдет до нулевой или даже до положительной отметки.

В четверг в столице и области ожидается небольшой снег. Более интенсивными осадки будут в пятницу, 24 января. Не исключен мокрый снег и дождь. Несмотря на такую погоду, снежный покров полностью не исчезнет.

«Его высота сейчас около пяти сантиметров в среднем. На лыжах, санках, бабу снежную лепить тяжело, но глаз радуется», — подчеркнул Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре пообещали, что сугробы вырастут и завтра. Вероятные дожди помехой этому не станут.

В выходные температура повысится: в субботу будет около 0…+2, а в воскресенье — в районе нулевой отметки. Потом снова грядет ее понижение, предупредил Вильфанд.

«В понедельник опять -2…-7 градусов, и дневные температуры тоже отрицательные. Уже не будет такой теплой погоды с температурой +4. До вторника включительно она будет низкой», — пояснил синоптик.

Со второй половины следующей недели столбики термометров вновь поползут вверх, заключил научный руководитель Гидрометцентра.