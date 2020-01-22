Спортшколу в Клину реконструируют в 2022 году

Спортивную школу олимпийского резерва имени М.В. Трефилова в Клину ждет масштабная реконструкция. На время ремонтных работ, которые завершатся в 2022 году, спортсменов переведут в другие спортзалы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортшкола олимпийского резерва в Клину — это большой манеж, тренировочный и тренажерные залы, бассейн, стрелковый тир, теннисные корты, площадка для сдачи норм ГТО. Воспитанник Иван Еремин рассказал, что именно здесь его научили бегать: «Уже на двух соревнованиях был. Мне очень нравится в спортшколе! И всем советую заниматься спортом».

Пока тренировки в школе продолжаются, но с оглядкой на состояние зданий и помещений: кирпичная кладка с правой внешней стороны главного корпуса не внушает доверия. Стену обнесли сигнальной лентой и закрыли проход по этой стороне.

Источник фото: администрация городского округа Клин

В самом помещении безопасно, но муниципальная комиссия после осмотра всего здания вынесла вердикт: даже капремонт не спасет помещение, необходима реконструкция.

«Констатируем неудовлетворительное состояние внешнего слоя кирпичной кладки. К счастью, это не влечет за собой никаких конструктивных проблем, но это говорит о невозможности продолжения занятий в полном объеме. Будем принимать решение о переформатировании тренировок и соревнований», — сделала акцент глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По ее словам, руководство спортшколы уже продумало график тренировочных занятий на ближайшие пару лет, при этом спортсменов распределят в другие спортивные залы муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Директор спортшколы олимпийского резерва имени М. В. Трефилова Владимир Гамеев заметил, что все необходимые оценочные документы, которые подтверждают необходимость реконструкции, уже собраны. «Вместе с тренерами и руководителями спортивных учреждений составили новый график тренировок. Пока они продолжаются в стенах спортивной школы, но как только начнутся работы, наши воспитанники продолжат готовиться к соревнованиям уже в других спортивных залах», — добавил Владимир Гамеев.

Плановое завершение реконструкции спортучреждения в Клину намечено на 2022 год, уточнили в Минстрое Московской области. Школа включена в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Существующая тренировочная база спортшколы полностью изменится: расширится легкоатлетический манеж, и тогда он сможет принимать соревнования российского и мирового уровня, будет сделан ремонт в спортивном и тренажерном залах, а прилегающую территорию ждет благоустройство.

Источник фото: телеканал «360»

За десятилетия своего существования школа выпустила более 30 тысяч спортсменов, 12 мастеров спорта международного класса и более 50 мастеров спорта России. Три четверти века тренеры и наставники помогают добиваться высоких достижений и рекордов в легкой атлетике, художественной гимнастике, теннисе, плавании. Сейчас там занимается 1,2 тысячи юных клинчан.

Кирилл Вихарев, воспитанник МАУ КСШОР: «Мне нравится наша дружная спортивная команда. И я желаю, чтобы школа поскорее приобрела новый образ!»

Источник фото: администрация городского округа Клин

Педагогический коллектив спортшколы — это почти 30 тренеров первой и высшей категории, в основе — выпускники. Игорь Виниченко — чемпион России, в списке его достижений — многочисленные победы, участие в престижных соревнованиях и в олимпийских играх в Пекине. Его спортивный стаж — 20 лет, он занимался бегом, толкал ядро, затем перешел на молот.

«Сейчас продолжаю выступать и начинаю тренировать детишек. Пошел четвертый год моей тренерской работы. Про спортшколу могу сказать только самое хорошее. Эти стены видели много рекордов, но очевидно, что пора идти дальше. Реконструкцию ждали давно. Это просто отличная новость», — сказал Игорь Виниченко.