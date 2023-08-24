Происшествия 24 августа 2023, 07:17 Дети массово заболели в бурятском лагере «Байкальский бор» Прокуратура: дети массово заболели в бурятском лагере РИА «Новости»

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Дети массово заболели в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Ведомство сообщило РИА «Новости», что ни отравление, ни какой-либо другой диагноз пока не подтверждены.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники выяснят, соблюдала ли администрация лагеря требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также не нарушила ли законы об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

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Ранее стало известно, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет, отдыхавшие в лагере в селе Сомино под Ленинградом, 22 августа отравились грибами и попали в реанимацию. Медики оценили их состояние как тяжелое. По предварительным данным, подростки попробовали незнакомые грибы на прогулке в лесу.

А в июле в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравились почти 70 детей. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.