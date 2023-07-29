Общество 29 июля 2023, 16:20 Почти 70 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае Прокуратура: в лагере «Горный Орленок» на Алтае отравились 67 детей Pxhere

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Массовое отравление детей произошло в лагере «Горный Орленок» на Алтае. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве рассказали, что информация о симптомах отравления у отдыхающих в детском лагере, расположенном возле села Камлак в Шебалинском района, поступила 29 июля. Прокуратура немедленно начала проверку, теперь «Горного Орленка» могут закрыть.

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«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — уточнили в ведомстве.

Ранее более 20 случаев острой кишечной инфекции зафиксировали в детском лагере в Удмуртии. ЧП произошло в Воткинском районе — в лагере «Юность». До этого стало известно об отравлении 12 детей после купания в Черном море возле базы отдыха «Парус» в Туапсинском районе.