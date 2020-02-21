Девушку в сауне попросили прикрыться из-за купальника

В спортивном комплексе города Аксбридж (Великобритания) произошел необычный инцидент. Одну из посетительниц центра попросили прикрыться полотенцем в сауне, поскольку другие женщины сочли ее купальник чересчур сексуальным

Как пишет британская газета The Sun, 23-летняя Карер Николь Бернардокки плавала в бассейне в черном слитном купальнике с высокими прорезями для ног. После этого девушка направилась в сауну в компании своего жениха и его брата. «Перед походом в сауну я зашла в раздевалку, где несколько мамаш окинули меня осуждающим взглядом. Но я не придала этому особого значения», — вспоминает Бернардокки.

Уже в парной, к ним постучалась одна из сотрудниц спортивного комплекса. По словам британки, сотрудница центра хотела поговорить с ней наедине. «Она сказала мне, что несколько мам пожаловались на мой неподобающий купальник и попросили меня обернуться полотенцем», — рассказала Бернардокки, отметив, что была шокирована такой просьбой.

Девушка не стала прикрываться полотенцем, вместо этого она покинула сауну и ушла в раздевалку. Она рассказала, что ее жених посчитал произошедшее дискриминацией ее тела. Девушка пожаловалась, что чувствовала себя ужасно и не хотела уходить, но у нее не было выбора.

«Все это было очень унизительно. Если у меня сексуальное тело, это не значит, что я выгляжу неподобающе для бассейна», — рассказала Бернардокки.

Представители спортивного комплекса, в котором и произошел инцидент, никак не прокомментировали ситуацию.