Башкирский министр открыл бассейн в Уфе. А на следующий день туда никого не пустили

В администрации бассейна объяснили, что 5 февраля было техническое открытие бассейна. Видимо, только для министра. А для простых уфимцев он в полной мере начнет работать в марте.

«Мы провели тестовый заплыв, проверили работоспособность технического оборудования и системы „старт-финиш“. Все работает! <…> С 7 февраля начнут работать в бассейне ответственные работники, которые организуют прием жителей, консультации и запись в спортивные и оздоровительные группы», — написал на своей странице во «ВКонтакте» министр молодежной политики и спорта Башкирии Рулсан Хабибов. Он пояснил, что сейчас готовятся документы, нужные для открытия бассейна.

Новый 25-метровый бассейн в Уфе оснащен современной системой очистки воды, душевыми комнатами, раздевалками и подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Там есть трибуны на 100 человек — в бассейне будут проводить региональные соревнования. В одну смену заниматься плаванием в нем смогут около 50 человек.