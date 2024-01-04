Происшествия 04 января 2024, 17:47 Осколок попал в дом на улице Глухова в Севастополе. Есть пострадавший Развожаев: на улице Глухова осколок попал в дом, есть пострадавший РИА «Новости»

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Осколок попал в дом на улице Глухова в Севастополе во время отражения атаки со стороны ВСУ, заявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, в результате есть пострадавший.

Часть осколков от воздушных целей также упала в районе Мостовой улицы, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

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«Спасательные службы выехали на место», — подчеркнул губернатор.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — заключил он.

Ранее губернатор Севастополя опубликовал предупреждение о воздушной тревоге в городе, а позже сообщил об отражении атаки со стороны ВСУ.