Важное 04 января 2024, 17:28 Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе. Сбиты несколько воздушных целей Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, несколько воздушных целей сбили РИА «Новости»

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Военные в Севастополе начали отражать атаку со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, военнослужащие сбили уже несколько воздушных целей.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — подчеркнул он.

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Развожаев призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Отдельно губернатор обратил внимание на недопустимость съемки и публикации кадров работы противовоздушной обороны. Об этом он напоминал неоднократно.

Ранее губернатор города опубликовал пост с предупреждением о воздушной тревоге, а также сообщил об использовании военными табельных средств маркировки. Так он объяснил дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты.

«Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — пояснил Развожаев.