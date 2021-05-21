Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора в Таганроге

Во время ЧП в ходе очистки коллектора в Таганроге погибли 10 рабочих. Об этом заявил мэр города Андрей Лисицкий. Ранее он сообщил, что точное число погибших неизвестно из-за затопления колодца.

«По уточненным данным на 15:30, в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек», — сказано на сайте администрации Таганрога.

Рабочие отравились на очистных сооружениях на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По данным водоканала Таганрога, к гибели людей привел выброс метана. Еще восемь рабочих пострадали, ранее сообщалось, что пятеро находятся в реанимации. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверку начали и в прокуратуре Ростовской области.