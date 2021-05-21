СК возбудил дело после гибели рабочих на очистных сооружениях под Ростовом

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промбезопасности после гибели рабочих при проведении очистных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Ростовской области в результате отравления пострадали рабочие МУП „Управление Водоканал“ Таганрога. Имеются погибшие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас специалисты поднимают тела работников на поверхность. Количество погибших устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Также эксперты проверят необходимую документацию в МУП «Управление Водоканал».

Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что выброс метана стал причиной гибели рабочих на очистных сооружениях. Мэр Таганрога Андрей Лисицкий объяснил, что число погибших в результате ЧП пока неизвестно из-за затопления колодца. По неподтвержденной информации, погибли семь человек.