21 мая 2021, 15:22
Мэрия Таганрога подтвердила гибель 4 рабочих на очистных сооружениях
Четверо рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области. Эту информацию подтвердили в мэрии Таганрога, передал ТАСС.
Информацию о пяти пострадавших ранее подтвердили в администрации Таганрога. Эти рабочие находятся в реанимации. Один из них — в тяжелом состоянии.
Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев заявил, что причиной гибели рабочих стал выброс метана. Мэр Андрей Лисицкий подчеркнул, что точное число погибших в результате ЧП в поселке Дмитриадовка неизвестно из-за затопления колодца.
Следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области.