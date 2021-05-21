Мэрия Таганрога подтвердила гибель 4 рабочих на очистных сооружениях

Четверо рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области. Эту информацию подтвердили в мэрии Таганрога, передал ТАСС.

Информацию о пяти пострадавших ранее подтвердили в администрации Таганрога. Эти рабочие находятся в реанимации. Один из них — в тяжелом состоянии.

Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев заявил, что причиной гибели рабочих стал выброс метана. Мэр Андрей Лисицкий подчеркнул, что точное число погибших в результате ЧП в поселке Дмитриадовка неизвестно из-за затопления колодца.

Следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области.