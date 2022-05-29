Десять человек пострадали в давке после боксерского поединка в Нью-Йорке

Как минимум десять человек пострадали из-за давки, которая возникла после окончания боксерского поединка на открытой спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке. По данным журналиста телеканала ESPN Майка Коппингера, на главной площади рядом с ареной заметили человека с пистолетом.

Из-за этого зрители в панике начали бежать обратно на арену. Коппингер уточнил, что на месте ЧП не было слышно выстрелов, огнестрельных ранений никто не получил, написал ТАСС.

Во время давки разбились стеклянные ограждения и окна, в результате нескольких человек поранились осколками.

Ранее в штате Техас в результате стрельбы в начальной школе погиб 21 человек. Среди жертв — 18 детей. Трагедия произошла 25 мая. Свидетели преступления заявили, что полицейские долго бездействовали, прежде чем войти в школу и попытаться остановить стрелка.

До этого, 14 мая, 18-летний юноша устроил стрельбу в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало, штат Нью-Йорк. Убийства людей он в прямом эфире транслировал в Twitch.