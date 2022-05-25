Как минимум 20 человек стали жертвами стрелка, открывшего огонь по людям в начальной школе в Ювалде. Среди погибших оказались 18 детей, сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

По словам Гутьерреса, данные о количестве жертв он получил от участвующих в расследовании местных рейнджеров. В эфире телеканала CNN он заявил, что на данный момент известно о 18 погибших детях и трех взрослых. Также скончался сам стрелок.

Ранее сообщалось о 15 погибших в начальной школе. Согласно информации губернатора штата Грега Эбботта, стрелять в учебном заведении начал 18-летний Сальвадор Ромас. Молодой человек является местным жителем. Сначала журналисты написали, что нападавшего задержали и доставили в полицейский участок, но позже появились сведения о его смерти.

Как уточнил Эбботт, медики оказывают необходимую помощь 13 пострадавшим. Двоих школьников перевезли в больницу в городе Сан-Антонио. Стрельба в начальной школе в городе Ювалде произошла днем 24 мая. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и мотивы стрелявшего.