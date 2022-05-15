«Сторонник белой расы» напал на супермаркет в США. Подросток устроил бойню в честь Брейвика

Стрельба в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало в штате Нью-Йорк 14 мая унесла жизни 10 человек. Их убил 18-летний юноша по имени Пейтон Джендрон. До нападения он опубликовал манифест, в котором назвал себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом. Убийства людей он в прямом эфире транслировал в Twitch.

Как произошло нападение

На своем оружии Джендрон написал имена Андерса Брейвика, который убил 77 человек в Осло в 2011 году, и Джона Эрнеста, расстрелявшего людей в синагоге в 2019-м, а также расистские надписи и древнегерманские руны. Днем 14 мая молодой человек приехал к супермаркету Tops Friendly Markets. Этот магазин расположен в районе, где живут преимущественно афроамериканцы. Представители правоохранительных органов сообщили, что Джендрон добирался до магазина на машине почти три часа. Дом стрелка расположен в округе Блум.

Стрелять в людей он начал прямо на парковке супермаркета, там он убил четверых. Преступник был хорошо подготовлен, на нем были шлем и бронежилет, поэтому когда охранник супермаркета попытался остановить его выстрелом, тот остался цел. Сам охранник погиб — Джендрон выстрелил в него в ответ.

Расстреляв посетителей, молодой человек вышел на улицу, где его уже поджидала полиция. Тогда он приставил пистолет к своей шее, но правоохранители уговорили его сдаться и задержали. По последним данным полиции, 11 человек из 13, которые погибли или были ранены, являются афроамериканцами.

Убийства транслировались в Twitch

По данным BNO News, Джендрон транслировал свое нападение в Twitch. Представитель компании заявил The Post, что сервис «придерживается политики абсолютной нетерпимости к насилию любого рода и работает быстро, чтобы реагировать на все инциденты». Трансляцию удалили с платформы менее чем через две минуты после ее начала.

«Пользователь был бессрочно отстранен от нашего сервиса, и мы предпринимаем все соответствующие действия, включая мониторинг любых учетных записей, ретранслирующих этот контент», — добавил представитель компании.

Но фрагменты трансляции продолжили распространять в Twitter и других соцсетях.

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул после трагедии в супермаркете раскритиковала Twitch. Ее возмутило, что трансляцию не удалили в первые же секунды.

«Тот факт, что этот акт варварства, эта казнь невинных людей может транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и не сниматься в течение секунды, говорит о безответственности», — сказала Хочул.

Она пообещала, что такой неоперативный мониторинг в соцсетях не останется без внимания. Хочул добавила, что власти штата будут прилагать усилия для выявления сообщений о насилии, размещенных в расистских сообществах в соцсетях, чтобы предотвращать такие акты «внутреннего терроризма сторонников превосходства белой расы».

Это все равно, что попасть в фильм ужасов

Прокуратура Нью-Йорка уже предъявила Джендрону обвинение в убийстве первой степени. Ему грозит пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения. Его ждет медицинская экспертиза. Прокурор Джонн Флинн сообщил местным СМИ, что стрелку также могут предъявить обвинения в терроризме.

На пресс-конференции в субботу шериф округа Эри Джон Гарсия назвал случившееся «чистым злом». «Это было прямое преступление на почве ненависти, на расовой почве, совершенное кем-то за пределами нашего сообщества», — подчеркнул он.

«Это как попасть в фильм ужасов, но все реально. Это похоже на Армагеддон. Это так ошеломляет», — сказал Buffalo News работавший на месте происшествия сотрудник полиции.

Реакция Байдена

О массовом убийстве людей в Буффало доложили президенту США Джо Байдену. Он заявил, что вместе с первой леди страны молится за жертв стрельбы и их семьи.

«У ненависти не должно быть убежища [в США]. Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму на почве ненависти», — подчеркнул Байден в своем заявлении. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Власти Нью-Йорка пообещали ужесточить закон об оружии после стрельбы в Буффало. Поправки представят 17 мая.

«Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете законов по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве», — сказала Хочул в интервью CBS.