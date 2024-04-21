Эксклюзив 21 апреля 2024, 19:22 Дерево рухнуло на женщину в Москве Источник «360»: дерево упало на 31-летнюю женщину на Абрамцевской улице в Москве Телеканал «360»

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Дерево свалилось на 31-летнюю женщину возле дома № 3 на Абрамцевской улице в Москве. Как сообщил источник «360», у пострадавшей травмы головы и ноги, ссадины на руке.

Информация о состоянии женщины уточняется. Сведения о ее госпитализации пока не поступали.

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В момент происшествия пострадавшая сидела на лавке. В распоряжении «360» оказались кадры, на которых видно упавшее на тротуар дерево и прибывшую на вызов машину скорой.

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Повреждения также получили два авто.

Ранее дерево упало на двухлетнюю девочку в красногорском парке «Ивановские пруды» на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Жителей и гостей столицы предупреждали о сильном ветре, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода продержится в городе 21 апреля минимум до 20:00.