Происшествия 21 апреля 2024, 17:30 Дерево упало на двухлетнюю девочку в Красногорске СК возбудил дело после падения дерева на двухлетнюю девочку в Красногорске Пресс-служба Следственного комитета

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В Красногорске на двухлетнюю девочку во время прогулки рухнула отломившаяся часть дерева. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 21 апреля девочка 2021 года рождения играла в парке «Ивановские пруды» на детской площадке. В какой-то момент поднялся сильный ветер и верхушка дерева обрушилась на ребенка. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму. Ее увезли в больницу. Прибывшие на место следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Пресс-служба Следственного комитета

В пресс-службе подмосковной прокуратуры также информировали о начале проверки по факту происшествия. Сотрудники Красногорской городской прокуратуры установят должностных лиц, отвечающих за содержание территории, и оценят исполнение требований федерального законодательства.

«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее спасатели предупредили москвичей о сильном ветре, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода сохранится до 20:00 21 апреля.