Деревянный храм сгорел под Калугой

Пожар уничтожил деревянный храм Пресвятой Богородицы в Калужской области. Предварительно, спасатели думают, что причина возгорания кроется в неисправности электрооборудования.

Деревянные конструкции загорелись ночью 23 февраля. Храм находится в селе Озерское под Калугой. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

Источник фото: vk.com/kalugnews

«В результате пожара деревянное строение уничтожено полностью. Предварительная причина пожара — неисправность электрического оборудования», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Всего тушением пожара в храме занимались 22 человека и шесть единиц техники. На место случившего приезжал инспектор ГПН.

В 1750 году в Калужской области построили каменный храм, но в 1922-м его взорвали. Спустя 78 лет на его месте появился деревянный храм Пресвятой Богородицы.