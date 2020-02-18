Устроившего поножовщину в московском храме мужчину арестовали

Таганский суд отправил за решетку на два месяца Ефима Ефимова. Он порезал ножом двух человек в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в столице.

«Суд постановил, избрать обвиняемому Ефимову Ефиму Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 16 апреля 2016 года», — сказала судья.

26-летний липчанин Ефим Ефимов работал на одной из московских строек. По пути туда он надел перчатки, вооружился ножом и ворвался в московский храм. У алтаря он ранил двух помощников настоятеля церкви. Своей маме он предварительно сказал, что собирается поставить свечку за ее здоровье. Информация звучала правдоподобно, так как женщина действительно собиралась ложиться в больницу на операцию.

Алтарники первыми приняли на себя удар Ефимова, а потом прихожане скрутили нападавшего и вызвали полицию. Против него возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои». Свой поступок уже в участке мужчина объяснил тем, что «боролся с лицемерием».