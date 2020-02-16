Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил храм в деревне Льялово после восстановления

В деревне Льялово Солнечногорского городского округа митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин Великого освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы. В этом году завершилось его восстановление.

В деревне Льялово восстановили храм Рождества Пресвятой Богородицы. По этому случаю митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин его Великого освящения. Храм существует с начала XVII века, но в советское время его разорили и организовали там танцевальный клуб. В 1991 году его вернули Русской православной церкви. Началось восстановление, продлившееся не один десяток лет.

«После поругания храма, его восстановления, долгих и усердных трудов реставрации мы исполняемся теперь огромной радости, что Господь дает нам счастье молиться в этом святом храме», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Митрополит освятил три престола: центральный — в честь Рождества Пресвятой Богородицы — и в двух пределах. Он также передал в дар храму евхаристические сосуды и вручил священнослужителям награды за усердные труды на славу церкви. А после митрополит провел литию по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вблизи мемориала на территории храма состоялась общая молитва. Участие принял и глава округа Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

Останки 434 солдат и офицеров Красной армии перезахоронили на территории храма летом прошлого года. Поисковики обнаружили их на садовом участке в деревне Покров. Красноармейцы погибли, защищая подступы к Москве. Предположительно это останки воинов 133-й стрелковой дивизии, сведения о которой есть в картах, датированных 1941-м годом.