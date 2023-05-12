Мир 12 мая 2023, 20:36 Обстрел Луганска ВСУ сочли очередной попыткой запугать жителей республики Пасечник заявил, что обстрелом Луганска ВСУ решили запугать мирное население РИА «Новости»

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ВСУ устроили обстрел Луганска в День Республики, чтобы запугать мирное население. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он уточнил, что украинские националисты нанесли удар по Ленинскому району города.

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«Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», — подчеркнул Пасечник.

Пожарные и оперативные службы, добавил он, уже прибыли на место ЧП. Обстоятельства произошедшего и информацию по пострадавшим пока уточняют.

ВСУ ударили по Луганску вечером 12 мая, во время праздничных мероприятий. Украинские националисты атаковали территорию бывшего машиностроительного завода, использовав ракеты дальностью 150 километров.

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Украина не впервые устраивает обстрелы в памятные даты.