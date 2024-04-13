Происшествия 13 апреля 2024, 22:28 Дело завели после попытки поджога здания правительства Владимирской области МВД: поджигатель здания кабмина во Владимире стал фигурантом уголовного дела Freepik

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений. Его фигурантом стал поджигатель здания правительства Владимирской области, сообщила пресс-служба МВД.

«Во Владимирской области следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ», — написали в сообщении.

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По предварительной версии, что 24 –летний житель Владимира находясь у здания госучреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили. После этого загорелось одно из транспортных средств.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии оперативно его задержали.

Днем 13 апреля подозреваемый бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире и две — в сторону припаркованных автомобилей. Позже появилось видео нападения.