Дело завели после гибели рабочих на стройке в Подмосковье

После гибели двух рабочих при обрушении бетонных пролетов на стройке в Наро-Фоминском городском округе завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшем смерть людей. Об этом сообщили на сайте СК Подмосковья.

По данным СК, накануне вечером в поселке Селятино пятеро рабочих проводили работы по установке бетонного забора вблизи строящегося торгового центра. В ходе работ несколько пролетов ограждения обрушились в траншею, которая образовалась вследствие выемки грунта. Там находились рабочие.

Двое рабочих погибли, еще трое пострадали, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты осмотрели место обрушения и строительный городок, изъяли документацию. Назначили четыре судебно-медицинских экспертизы. Обстоятельства и причины трагедии продолжают устанавливать.

Ранее «360» опубликовал видео со стройки в СНТ «Отрадное», где все произошло.

Прокуратура Подмосковья также организовала проверку по факту гибели рабочих из-за обрушения.