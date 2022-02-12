Дело завели после гибели рабочих на стройке в Подмосковье
СК Подмосковья завел уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке в поселке Селятино
После гибели двух рабочих при обрушении бетонных пролетов на стройке в Наро-Фоминском городском округе завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшем смерть людей. Об этом сообщили на сайте СК Подмосковья.
По данным СК, накануне вечером в поселке Селятино пятеро рабочих проводили работы по установке бетонного забора вблизи строящегося торгового центра. В ходе работ несколько пролетов ограждения обрушились в траншею, которая образовалась вследствие выемки грунта. Там находились рабочие.
Двое рабочих погибли, еще трое пострадали, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Следователи и криминалисты осмотрели место обрушения и строительный городок, изъяли документацию. Назначили четыре судебно-медицинских экспертизы. Обстоятельства и причины трагедии продолжают устанавливать.
Ранее «360» опубликовал видео со стройки в СНТ «Отрадное», где все произошло.
Прокуратура Подмосковья также организовала проверку по факту гибели рабочих из-за обрушения.