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    11 февраля 2022, 23:53

    Появились кадры с места обрушения на стройке в Селятино

    МЧС Подмосковья сообщило о погибших при обрушении на стройке

    Александра Ломейко, Дарья Шмелева

    На подмосковной стройке при обрушении бетонных пролетов погибли люди. Кадры с места происшествия опубликовал «360». На месте ЧП работают экстренные службы.

    Данные по погибшим привел «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

    «В поселке Селятино на строящемся придорожном торговом комплексе произошло обрушение трех пролетов бетонного забора. Есть пострадавшие и погибшие», — отметили в ведомстве.

    Представитель экстренных служб заявил РИА «Новости», что погибли два человека, еще трое пострадали.

    В Селятино выехали следователи и криминалисты подмосковного следственного управления СК РФ.

    Три пролета бетонного забора в поселке обрушились вечером 11 февраля. Двух человек, отмечал источник, извлекли из-под завалов. Еще двое находились под ними. Прокуратура Московской области организует проверку по факту случившегося.