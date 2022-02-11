Появились кадры с места обрушения на стройке в Селятино

На подмосковной стройке при обрушении бетонных пролетов погибли люди. Кадры с места происшествия опубликовал «360». На месте ЧП работают экстренные службы.

Данные по погибшим привел «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

«В поселке Селятино на строящемся придорожном торговом комплексе произошло обрушение трех пролетов бетонного забора. Есть пострадавшие и погибшие», — отметили в ведомстве.

Представитель экстренных служб заявил РИА «Новости», что погибли два человека, еще трое пострадали.

В Селятино выехали следователи и криминалисты подмосковного следственного управления СК РФ.

Три пролета бетонного забора в поселке обрушились вечером 11 февраля. Двух человек, отмечал источник, извлекли из-под завалов. Еще двое находились под ними. Прокуратура Московской области организует проверку по факту случившегося.