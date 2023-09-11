Происшествия 11 сентября 2023, 16:35 Дело возбудили против мужчины, сломавшего скульптуру в центре Москвы Дело завели на мужчину, сломавшего статую фонтана «Принцесса Турандот» в Москве http://mosprogulka.ru/

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Против 23-летнего мужчины, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» у московского Театра имени Вахтангова, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура столицы.

По данным ведомства, мужчина залез на статую «Принцесса Турандот» на Арбате вечером в субботу, 9 сентября. Под его весом скульптура сломалась, молодой человек упал. Его госпитализировали с переломами.

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Памятник-фонтан в центре Москвы перед театром Вахтангова установили в 1997 году — к 75-летию первой постановки пьесы «Принцесса Турандот».

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Прокуратура взяла на контроль привлечение его к ответственности.

Ранее мужчину, осквернившего монумент героям спецоперации, задержали в Крыму.