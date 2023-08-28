Происшествия 28 августа 2023, 16:11 Осквернившего монумент героям СВО мужчину задержали в Крыму МВД: осквернивший монумент героям СВО мужчина раскаялся после задержания РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Крыму правоохранители начали разбираться в обстоятельствах осквернения памятника героям СВО. Полиция уже задержала мужчину, совершившего акт вандализма. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В задержании молодого человека участвовали сотрудники ФСБ.

Реклама

«Установили личность и задержали молодого человека», — отмелили в ведомстве.

Обвиняемым оказался 23-летнего жителя Бахчисарайского района. Он признал вину и написал явку с повинной. В свое оправдание мужчина заявил, что совершил все действия в состоянии алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что полностью поддерживает СВО.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за вандализм. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее вандалы осквернили памятник советским воинам на северо-западе Молдавии. На постаменте написали на оскорбительную надпись на румынском языке.