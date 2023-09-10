Интересное 10 сентября 2023, 00:21 Мужчина залез на статую «Принцесса Турандот» на Арбате и сломал ее ТАСС: мужчину госпитализировали после падения со статуи-фонтана на Арбате

Читать 360tv в

Неизвестный мужчина забрался на памятник-фонтан «Принцесса Турандот» у театра имени Вахтангова на Арбате. При падении он сломал скульптуру, его самого госпитализировали с переломами, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В субботу вечером мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, которая стоит на Арбате. В результате его действий верхняя часть скульптуры сломалась, и мужчина упал с нее», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Очевидцы сняли на видео, как поздно вечером мужчина забирается на статую, после чего верхняя часть не выдерживает веса и неизвестный летит вниз.

Памятник-фонтан в центре Москвы перед театром Вахтангова установили в 1997 году. Открытие скульптуры приурочили к 75-летию первой постановки пьесы «Принцесса Турандот».

Пассажир в Кирове попытался оплатить поездку на такси лосинами и лосьонами. После отказа мужчина попробовал продать свой товар в ларьке, чтобы расплатиться с таксистом, но тот предпочел уехать подальше от странного пассажира.