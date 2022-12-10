Происшествия 10 декабря 2022, 11:48 Дело возбудили после обрушения дома в Рязани СК РФ возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Рязани РИА «Новости»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Соответствующее поручение отдал председатель СК Александр Быстрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили жильцов дома, изъяли фрагменты газового оборудования и назначили пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы.

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«Центральный аппарат ведомства взял под контроль ход и результаты обследования», — сказано в сообщении СК.

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Часть многоквартирного двухэтажного дома в Рязани обрушилась после взрыва вечером в пятницу, 10 декабря. На место прибыли спасатели, они извлекли из-под завалов двух человек.

Наибольшие повреждения получили две угловые квартиры на первом и втором этажах. Жильцов дома эвакуировали и отправили в пункты временного содержания.

Причиной обрушения назвали взрыв самогонного аппарата. Один из доставленных в больницу пострадавших рассказал, что газ в доме не взрывался.