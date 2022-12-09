09 декабря 2022, 18:16
Газ взорвался в жилом доме Рязани
Взрыв газа разрушил двухэтажный жилой дом в Рязани
Обрушение жилого дома после взрыва газа произошло в Рязани. Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, под завалами могут оставаться люди.
В областном главке МЧС сообщили, что пострадавший дом находится на улице Пушкина. По предварительной информации, частично обрушились межкомнатные перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами.
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В здании четыре подъезда. Где именно произошло обрушение, в ведомстве не сообщили.
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На место прибыли 19 спасателей и семь единиц техники. Информацию по пострадавшим спасатели пока уточняют.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что после обрушения дома пострадали два человека. Их срочно госпитализировали. В больницу людей увезли на скорой.
«По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа», — написал глава региона.
Он подчеркнул, что прибыл на место для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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