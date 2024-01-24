Происшествия 24 января 2024, 18:59 Делегация России в Вене осудила теракт с Ил-76 в Белгородской области Делегация РФ в Вене: теракт с Ил-76 показал истинное лицо украинских властей РИА «Новости»

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Ситуация со сбитым военным самолетом Ил-76 продемонстрировала истинное лицо украинского руководства. Об этом заявила член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщило РИА «Новости».

По словам Ждановой, власти Украины «пустили в расход» своих граждан и убили российских пилотов. Она отметила, что украинское руководство знало о маршруте самолета с пленными военными, но ВСУ все равно сбили воздушное судно.

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«Нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — указала Юлия Жданова.

Борт доставлял 65 пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена. Военных планировали передать украинской стороне на КПП «Колотиловка» на границе с Сумской областью. ВСУ выпустили по военному самолету Ил-76 три ракеты. Никто на борту не выжил.

Минобороны России назвало авиакатастрофу террористическим актом.