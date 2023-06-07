Деньги 07 июня 2023, 13:00 Режим ЧС регионального уровня ввели в Херсонской области Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе для оперативных выплат пострадавшим РИА «Новости»

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Жителям Херсонской области, чьи дома пострадали после повреждения Каховской ГЭС и спуска воды из водохранилища, выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко объявил в Telegram-канале, что оценку ущерба начнут после стабилизации ситуации.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба», — объявил он по итогам заседания оперштаба.

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До конца дня 7 июня власти уточнят зону подтопления в границах всей Херсонской области и отдельных населенных пунктов, чтобы подсчитать точное количество пострадавших домов. Алексеенко сказал, что по мере снижения уровня воды комиссии начнут обследовать постройки, школы, медучреждения и составлять акты об ущербе, чтобы в будущем восстановить здания.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Каховское водохранилище из-за сброса воды через несколько дней прекратит свое существование. По его словам, когда вода уйдет в Черное море, появится новое русло Днепра. Конструкции Каховской ГЭС получили повреждения после ударов украинских войск в ночь с 5 на 6 июня.