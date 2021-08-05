«Что-то задело дерево и упало». Сосед рассказал о первых минутах после того, как москвич выбросил ребенка из окна

Сосед мужчины, который накануне выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа, слышал, как ребенок задел дерево и рухнул на тротуар. В разговоре с «360» Роланд отметил, что удар был слабый, поэтому сразу он не поверил в то, что что-то упало с высоты.

«Услышал, что за окном что-то там задело дерево и упало. Непонятно что. Я сначала подумал, что просто дерево оторвалось. Не очень сильный удар — такой шлепок был, но 100% дерево задело», — поделился собеседник.

Он отметил, что его сестра забеспокоилась и вышла на улицу. Скооперировавшись с двумя соседками, она нашла мальчика, лежащего на асфальте.

«Его никто не трогал. <…> Потом вышла бабуля его. Она подошла к ребенку. Никто его не трогал, просто около него собрались — не понимали, что делать. Но, соответственно, мы вызвали скорую, которая приехала через 10 минут», — добавил Роланд.

Сосед добавил, что сначала отец вышел на улицу, начал говорить, что не хотел, а потом убежал каким-то неестественным бегом. По словам Роланда, подозреваемый в попытке убийства мальчика всегда был нормальным человеком.

Накануне вечером молодой мужчина сбросил своего двухлетнего сына с пятого этажа в Москве. После этого, как пишут СМИ, он попытался сбежать в полуголом виде. Мальчик выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозреваемого в преступлении задержали.