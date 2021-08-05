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    05 августа 2021, 12:59

    «Что-то задело дерево и упало». Сосед рассказал о первых минутах после того, как москвич выбросил ребенка из окна

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Сосед мужчины, который накануне выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа, слышал, как ребенок задел дерево и рухнул на тротуар. В разговоре с «360» Роланд отметил, что удар был слабый, поэтому сразу он не поверил в то, что что-то упало с высоты.

    «Что-то задело дерево и упало». Сосед рассказал о первых минутах после того, как москвич выбросил ребенка из окна

    «Услышал, что за окном что-то там задело дерево и упало. Непонятно что. Я сначала подумал, что просто дерево оторвалось. Не очень сильный удар — такой шлепок был, но 100% дерево задело», — поделился собеседник.

    Он отметил, что его сестра забеспокоилась и вышла на улицу. Скооперировавшись с двумя соседками, она нашла мальчика, лежащего на асфальте.

    «Его никто не трогал. <…> Потом вышла бабуля его. Она подошла к ребенку. Никто его не трогал, просто около него собрались — не понимали, что делать. Но, соответственно, мы вызвали скорую, которая приехала через 10 минут», — добавил Роланд.

    Сосед добавил, что сначала отец вышел на улицу, начал говорить, что не хотел, а потом убежал каким-то неестественным бегом. По словам Роланда, подозреваемый в попытке убийства мальчика всегда был нормальным человеком.

    Накануне вечером молодой мужчина сбросил своего двухлетнего сына с пятого этажа в Москве. После этого, как пишут СМИ, он попытался сбежать в полуголом виде. Мальчик выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозреваемого в преступлении задержали.