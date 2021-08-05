СК опубликовал видео допроса отца, выбросившего из окна ребенка

Молодого отца, который подозревается в том, что он выкинул с пятого этажа своего маленького сына, доставили на допрос. Видео беседы с мужчиной опубликовал Следственный комитет.

В ответ на вопрос, почему его задержали, отец мальчика жестами изобразил, как выбрасывает что-то сверху вниз, а потом уточнил, что «по поводу выкидыша ребенка в окно». Потом он сказал, что речь идет о его сыне. Падение произошло с балкона пятого этажа.

После ЧП 4 августа следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице. По предварительным данным, в квартире в тот вечер вместе с ним находились отец и бабушка. Матери не было.

По информации Mash, мужчине 24 года. Он поссорился с тещей и во время скандала выкинул с балкона сына. Мальчику помогли прохожие. Они вызвали скорую и ждали ее приезда рядом с ребенком. Проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.