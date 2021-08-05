Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео

Камера наружного видеонаблюдения сняла момент падения двухлетнего мальчика с пятого этажа на асфальт. Ребенка бросил вниз собственный отец. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Мужчина сбросил своего двухлетнего сына с пятого этажа накануне вечером в Москве. После этого, как пишут СМИ, он попытался сбежать в полуголом виде. Сразу после случившегося он просто смотрел на ребенка из окна. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Мальчик выжил — он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Информации о причине произошедшего пока нет.

Как сообщили утром 5 августа в пресс-службе СУ СК России по столице, подозреваемого в попытке убийства ребенка задержали. Скоро его привезут в следственный отдел на допрос.