В результате стрельбы в МФЦ Москвы погибли два человека. Еще трое ранены, сообщил мэр Сергей Собянин в Twitter.

Он принес соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что врачи делают все возможное для спасения раненых.

Источник «360» сообщил, что мужчина открыл стрельбу в МФЦ. Он убил посетителя и сотрудницу центра, а также ранил трех человек, среди которых был ребенок.

Стрелка задержали на месте. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчину скрутил сотрудник подразделения по вопросам миграции.

По неподтвержденным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он вступил в конфликт с сотрудниками центра из-за маски.