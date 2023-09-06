Происшествия 06 сентября 2023, 18:39 Члены избиркома ДНР пострадали при обстреле Волновахи Члены избиркома ДНР пострадали при обстреле Волновахи со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Члены избирательной комиссии Донецкой Народной Республики пострадали во время обстрела города Волноваха со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу регионального избиркома Владимира Высоцкого.

«Сегодня при обстреле Волновахи пострадали наши члены избирательных комиссий», — сказал он.

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Других подробностей Высоцкий не привел.

Ранее стало известно, что днем 6 сентября ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО, две из которых достигли цели. Предварительно, это была американская реактивная система залпового огня HIMARS. Под огнем оказалось здание ДК имени Владимира Жоги в центре города. В результате ранения получили три жителя, сообщил глава районной администрации Константин Зинченко. Здание дома культуры сильно пострадало.

Накануне, 5 сентября, во время обстрела Волновахи снаряд ВСУ прилетел в здание мэрии. Левое крыло администрации разрушилось, но обошлось без пострадавших.