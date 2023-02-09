Происшествия 09 февраля 2023, 19:34 Число жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 10 Минздрав Новосибирской области: под завалами дома нашли тело 10-й погибшей при взрыве газа Пресс-служба МЧС

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Тело 10-й погибшей при взрыве газа в доме в Новосибирске извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщили сотрудники областного Минздрава. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Стало известно о 10-й погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной», — сообщили они.

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По словам сотрудников министерства, это пожилая женщина.

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Ранее глава региона Андрей Травников сообщал, что еще девять человек числятся пострадавшими. Они получили травмы различной степени тяжести.

Среди жертв взрыва газа — двое несовершеннолетних. Одному ребенку было два года.

По словам Травникова, 10 февраля в регионе объявили днем траура.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке произошел в середине дня 9 февраля. Причины инцидента пока не установлены. После взрыва начался пожар, а также произошло обрушение двух подъездов, расположенных посередине дома.