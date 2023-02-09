Происшествия 09 февраля 2023, 17:23 Взрыв газа в Новосибирске. Восемь жертв и полсотни бездомных Что известно о взрыве газа в Новосибирске РИА «Новости»

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Два подъезда пятиэтажки рухнули после взрыва газа в Новосибирске. Погибли как минимум восемь человек, 17 пострадали, полсотни жителей остались без жилья. Спасатели не оставляют надежду и продолжают разбирать завалы. Все, что известно на данный момент, — в материале «360».

Что случилось

Утром 9 февраля, около 07:45 по местному времени, в пятиэтажном доме на улице Литейной Заельцовского района Новосибирска взорвался газ. Начался пожар, обрушились два подъезда.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пожарные боролись с огнем, пока спасатели вытаскивали людей из-под обломков.

В разборе завалов участвуют более 400 человек, в том числе кинологи. Задействованы свыше 130 единиц техники, беспилотники. Работы осложняют мороз — около минус 20 градусов — и большое количество снега во дворе, который мешает проезду машин.

Жертвы

По последним данным, погибли восемь человек, в том числе 40-летняя женщина и двухлетний ребенок, рассказали в областном Минздраве. О личности остальных жертв пока ничего не сообщалось.

Число пострадавших достигло 17. Под завалами могут находиться примерно еще восемь жителей.

«Мы предполагаем, вероятность не очень высока, потому что было открытое горение в рамках произошедшего и низкая температура. В рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго-первого этажа, вероятность не очень высока. Из 100%, я думаю, что пять», — сказал журналистам глава МЧС Александр Куренков.

Среди спасенных были не только люди. Во время разбора завалов спасатели услышали громкое мяуканье: кота аккуратно эвакуировали из-под груды бетона и передали жителям.

Рассказы очевидцев

Одна из свидетельниц взрыва — жительница соседнего дома Екатерина — рассказала «360», что утром услышала грохот, от которого в ее квартире все задрожало. Выйдя на улицу, она поняла, что на самом деле произошло.

«Подхожу, а подъезда нет. Все обрушено, горит. Мужчина стоит на пятом этаже на краю оставшейся лестничной клетки и кричит, чтобы стоящие внизу люди приняли ребенка. Буквально через минуту уже приехала первая машина пожарных», — отметила она.

Другая соседка Яна вспомнила, что ее разбудил звук взрыва, она увидела в окне дым и языки пламени. К поврежденному дому начало прибывать все больше машин пожарных и скорой помощи.

Еще одна очевидица — Олеся — тоже проснулась от сильного грохота: ей показалось, будто произошло землетрясение. На улице женщина увидела буквально разорванный пополам соседний дом.

«Сходила, посмотрела: дом пополам, двух подъездов просто нет. Очень много спецтехники, люди несут помощь, вещи и продукты коробками. Очень страшное зрелище», — поделилась она.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске / РИА «Новости»

Помощь пострадавшим

Раненых отправили в больницы, двое остаются в реанимации. Пятьдесят человек находятся в пункте временного размещения школы № 85. Всего в доме было прописано более 100 человек.

Власти сообщили, что переселят жителей в гостиницу «Северная» на проспекте Дзержинского. Местные журналисты со ссылкой на мэрию, передают, что людей начали развозить в санатории.

Мэр города Анатолий Локоть пообещал выплатить компенсацию всем, кто потерял кров. Предварительно называют сумму в 100 тысяч рублей для каждого «непосредственно пострадавшего». Новые жилища предоставят за счет бюджета Новосибирской области, сообщил сайт VN.ru.

Причины взрыва

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пока как основную версию взрыва газа в пятиэтажке рассматривают нарушение правил эксплуатации и обслуживания газового оборудования.

Областной СК возбудил уголовное дело. По части третьей статьи 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» уже задержали двух жителей Омской области, которые занимались обслуживанием газовых плит.

На месте работают следователи и криминалисты. МЧС запустило горячую линию.