Происшествия 09 февраля 2023, 19:05 Власти Новосибирской области объявили 10 февраля днем траура Глава Новосибирской области Травников: 10 февраля объявлено днем траура по погибшим Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пятница, 10 февраля, в Новосибирской области объявлена днем траура после взрыва газа в жилом доме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Травников.

«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа — большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев», — написал он

Реклама

Также Травников отметил, что в результате инцидента погибли люди. По последним данным, из-за взрыва погибло восемь человек включая несовершеннолетних. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Реклама

Глава региона выразил уверенность, что причины случившегося удастся установить в ближайшее время. Также он понадеялся, что виновных в произошедшем накажут по заслугам.

«Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура», — написал Травников.

Взрыв газа произошел днем 9 февраля. После него вспыхнул пожар и обвалилось два подъезда посередине жилого пятиэтажного дома.