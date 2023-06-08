Происшествия 08 июня 2023, 11:57 Число жертв суррогатного сидра в Ульяновской области выросло до 21 Минздрав Ульяновской области: число смертей от отравления сидром в регионе выросло до 21 РИА «Новости»

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Количество людей, умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, увеличилось до 21. Об этом написал региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — сообщили в министерстве.

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Главный внештатный токсиколог областного Минздрава, заведующий токсикологическим отделением УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко отметил, что у них в отделении лечатся 12 пациентов, отравившихся сидром. Все они — женщины в возрасте от 16 лет до 61 года.

Две пострадавших пока остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, добавил врач. Женщины дышат самостоятельно, им проводят сеансы гемодиализа, чтобы очистить кровь от яда.

Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии, у них наблюдается положительная динамика, сообщил Пономаренко. У одной пострадавшей сохраняется устойчивое нарушение зрения, добавил токсиколог.

По данным на вечер 7 июня, число жертв суррогатного сидра по всей стране достигло 32. После массового отравления Роспотребнадзор изъял из продажи 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр».