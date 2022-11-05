Происшествия 05 ноября 2022, 08:28 Число жертв пожара в кафе в Костроме выросло до семи — СМИ РИА «Новости»: число жертв пожара в Костроме выросло до 7 Пресс-служба МЧС

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Количество погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до семи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Костромской области. Ранее говорилось о пяти жертвах.

Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, ночной пожар наконец удалось ликвидировать.

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Спасатели получили информацию о возгорании в 02:37. На место выдвинулись подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. На пожаре работали 50 человек и 20 спецмашин. Тушение осложнялось большой территорией распространения огня и тем, что постоянно оставалась опасность обрушения крыши — в итоге она все-таки обрушилась по всей площади (3,5 тысячи «квадратов»).

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Из кафе эвакуировали 250 человек, еще 15 вывели из ближайшего подъезда жилого дома из-за задымления. Их разместили в пассажирских автобусах. Огонь локализовали в 04:23.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников проконтролировал организацию тушения и помощи людям.

UPD: в 08:28 СМИ сообщили уже о восьми жертвах.