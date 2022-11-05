Ночной пожар в костромском кафе унес жизни пять человек | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 07:28 Ночной пожар в костромском кафе унес жизни пять человек Пять человек погибли при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме Пресс-служба МЧС

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При пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли пять человек и пострадали еще четверо. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

Также стало известно, что в здании по всей площади — 3,5 тысяч квадратных метров — обрушилась крыша. Всех посетителей кафе эвакуировали. Кроме того, из ближайшего к кафе подъезда жилого дома вывели 15 человек. Их разместили в пассажирских автобусах для обогрева.

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По информации ГУ МЧС по региону, спасатели получили сообщение о возгорании на улице Никитской в 02:37. На место выдвинулись подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники.

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Тушение осложнялось большой площадью пожара и опасностью обрушения кровли. В 04:23 огонь удалось локализовать, работа продолжается.

На место происшествия приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он проконтролировал, как организованы тушение и помощь людям, рассказали в его Telegram-канале.