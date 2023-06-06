Общество 06 июня 2023, 22:34 Минздрав назвал число отравившихся смертельно опасным сидром в России Минздрав: 90 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России РИА «Новости»

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Минздрав сообщил, что от отравления суррогатным алкоголем пострадали 90 человек. Среди них — одна беременная и четверо несовершеннолетних.

Оказание помощи пострадавшим стоит на контроле министерства. По последним данным, умерли от отравления поддельным сидром 29 человек. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Ведомство провело более 20 телеконсультаций.

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На данный момент известно, что в Ульяновской области число погибших от отравления поддельным сидром выросло до 20 человек. В Самарской области погибли семь человек, еще 14 пострадали. Два человека умерли в Нижегородской области. В Удмуртии молодые мужчина и женщина находятся в критическом состоянии.

Тем временм специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора продолжают изымать из свободной продажи контрафактный алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. По данным на вечер вторника, 6 июня, общий объем опасного для людей спиртного составил 37,6 тысячи литров.