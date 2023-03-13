Происшествия 13 марта 2023, 16:52 Число жертв обстрела Волновахи со стороны ВСУ выросло до двух Глава районной администрации Зинченко: из-за удара ВСУ по Волновахе погибли две девушки РИА «Новости»

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Число погибших в Волновахе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек. Об этом сообщил глава районной администрации Константин Зинченко ТАСС.

Еще двое, по его словам, получили ранения в ходе удара, совершенного ВСУ по городу.

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«Две девушки погибли — посетительницы супермаркета, который попал под обстрел. Ранены две его сотрудницы», — уточнил Зинченко.

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Украинские боевики 13 марта выпустили снаряды по центру Волновахи. Изначально местные власти сообщали об одном погибшем.

До этого ВСУ обстреливали населенный пункт 5 марта — в этот день проходили мероприятия, организованные в память о командире отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги.

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