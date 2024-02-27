Происшествия 27 февраля 2024, 21:43 Число раненных при обстреле брянского села Суземка выросло до пяти Богомаз: после удара по селу Суземка в Брянской области пострадали пять человек РИА «Новости»

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Число пострадавших при артиллерийском ударе по центру поселка городского типа Суземка увеличилось до пяти. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения», — написал он.

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Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Ранее Богомаз сообщал о трех раненных в результате обстрела ВСУ села Суземка. В результате атаки частичные повреждения получило одно из административных зданий.

Беспилотник уничтожили над Белгородской областью 26 февраля. После этого в селе Колотиловка Краснояружского района произошел взрыв. Дроны-камикадзе сбросили осколочные боеприпасы. Пострадали частный дом и инфраструктурный объект связи. Среди мирных жителей никто не пострадал.