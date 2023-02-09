Происшествия 09 февраля 2023, 05:08 Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до шести Минздрав: число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 6

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При взрыве в жилом многоквартирном доме в Новосибирске пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ранее сообщали о четырех пострадавших при взрыве газа.

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Позже ТАСС со ссылкой на Минздрав заявил о пяти пострадавших.

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«Еще плюс один пострадавший — отравление угарным газом», — отметила собеседница агентства.

По предварительным данным экстренных служб, погибли два человека, под завалами могут находиться люди.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на место происшествия выехала бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Спасатели продолжают разбирать завалы.