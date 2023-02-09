Происшествия 09 февраля 2023, 04:34 Один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске Губернатор Новосибирской области: один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке

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В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новосибирске погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в Telegram-канале.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших», — говорится в сообщении главы региона.

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На месте работают 13 бригад скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Также туда выехала бригада медицины катастроф. Развернута спасательная операция, ведутся работы по разбору завалов.

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В Telegram-канале МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению квартир, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают 197 человек и 61 единица спецтехники. Из пострадавшего дома эвакуировали 50 человек.