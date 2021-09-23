Студент, устроивший стрельбу в Пермском университете, остается в крайне тяжелом состоянии. По оценке врачей, его шансы выжить 50 на 50. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Улучшений в состоянии стрелка не прослеживается. По данным СМИ, никто из родственников ни разу не поинтересовался его состоянием.

В Минздраве Пермского края накануне подтвердили, что стрелку ампутировали ногу. Он был ранен, когда оказал сопротивление при задержании. Студент остается в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Он находится в одной из больниц Перми. Также в городе в стационарах остаются 11 человек, их состояние удовлетворительное. Семь пострадавших накануне перевезли на лечение в Москву, из них четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Двум пациентам готовятся провести операции, писала газета «Известия».

Стрелок ПГНИУ устроил стрельбу утром 20 сентября. Погибли шесть человек, 43 пострадали, включая самого нападавшего. С 27 сентября университет на неделю перейдет на дистанционное обучение, сообщал RT.