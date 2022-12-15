15 декабря 2022, 07:27
Число пострадавших при пожаре на промплощадке НПЗ в Ангарске выросло до пяти
Губернатор Кобзев: при пожаре на промплощадке НПЗ в Ангарске пострадали 5 человек
Количество пострадавших при пожаре на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» выросло до пяти. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на уточненные данные Минздрава.
«Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение», — уточнил Кобзев.
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Он добавил, что уже состоялось обследование близлежащих домов — как оказалось, повреждений нет.
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Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали два человека и еще двое погибли.
Возгорание произошло около 01:00 по московскому времени (в Иркутской области было на пять часов больше). По предварительным данным, причиной стала загазованность систем технологической установки. Огонь удалось локализовать только через два часа, а полностью потушить — только три часа спустя.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.
Пожары
Иркутская область
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