Происшествия 15 декабря 2022, 06:48 Открытый огонь на промплощадке НПЗ в Ангарске потушили МЧС: открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске ликвидировали

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Спасатели ликвидировали открытый огонь на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании». Об этом объявило Главное управление МЧС России по Иркутской области.

Открытое возгорание ликвидировали на площади 2500 квадратных метров в 10:59 (05:59 по московскому времени). Теперь спасатели занялись проливкой и охлаждением технологической установки и начали разбирать конструкции. Специальная комиссия начнет обследовать территорию после того, как МЧС закончит аварийно-восстановительные работы.

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Пожар в Ангарском городском округе начала около шести часов утра (час ночи по московскому времени), огонь локализовали через два часа. Погибли два человека, еще столько же получили травму — одного из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В МЧС заявили, что предварительно причиной пожара могла стать загазованность систем технологической установки. Следственный комитет России завел уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек, прокуратура взяла расследование на контроль.

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Несмотря на пожар, завод работает штатно и выпускает моторное топливо в полном объеме. Пресс-служба «Ангарской нефтехимической компании» заявила, что товар отгрузят в срок. Для выяснения причин пожара на заводе создали специальную комиссию, а семьям погибших решили оказать помощь.