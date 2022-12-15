Происшествия 15 декабря 2022, 06:21 Жертвами пожара на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» стали двое СКР: два человека погибли, два пострадали при пожаре на промплощадке в Ангарске Прокуратура Иркутской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пожар на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» мог произойти из-за загазованности систем технологической установки. Огонь локализовали на площади 2500 квадратных метров. Погибли два человека, еще двое получили травмы, рассказали в Следственном управлении СКР по Иркутской области.

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Пожар в Ангарском городском округе начался 15 декабря около шести часов утра (час ночи по московскому времени). Пострадали четыре человека, одного из которых госпитализировали с черепно-мозговой травмой, двое погибли. Следком завел уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц. Прокуратура Иркутской области взяла расследование под контроль и опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места пожара.

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Огонь локализовали спустя два часа на площади 2500 квадратных метров, рассказали в Главном управлении МЧС России по Иркутском области. К тушению пожара подключились 106 человек и 28 единиц техники. Спасатели назвали предварительную причину возгорания — загазованность систем технологической установки. Делом занялась специальная комиссия.

Угрозы для людей, которые живут недалеко от промышленной площадки «Ангарской нефтехимической компании», нет, на инфраструктуру пожар тоже не повлиял. Бригада специалистов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области взяла пробы воздуха на анализ.